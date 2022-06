Jongens in kano’s op de vuist met vissers: zwaar oogletsel na klap met peddel

HOORN - Een ruzie tussen vissers en een groep jongeren in kano’s in recreatiegebied De Hulk in Hoorn is volledig uit de hand gelopen. De groepen kregen het zaterdagmiddag met elkaar aan de stok toen de jongeren volgens de vissers te dicht langs vishengels voeren.