Hoe de relatie tussen De T. en Amsterdamse stadhuis is? Meer dan oké!

Stopera-verslaggever Mike Muller Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - ’Is de relatie nu tussen De T. en het Amsterdamse stadhuis nog goed?’ Die vraag is mij als politiek stadsverslaggever in de Stopera al vaak gesteld. Niet alleen door geïnteresseerde lezers, maar vaak door bronnen op en rond het stadhuis die mij van informatie voorzien. „Het zal wel afzien zijn in dit linkse hol van de leeuw”, wordt vaak verondersteld.