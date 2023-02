Zweden scherpt terrorismewet aan rond spanningen met Turkije

De wetswijziging komt op tafel op het moment dat er spanningen zijn met Turkije over de Zweedse toetreding tot de NAVO. In juni kwamen de twee landen overeen dat ze nauwer zouden samenwerken op het gebied van terrorismebestrijding om de bezwaren van Ankara tegen een Zweeds NAVO-lidmaatschap weg te nemen, maar Turkije blokkeert de toetreding al maanden.

De Turkse president Erdogan wil dat Zweden eerst daar wonende Koerden uitlevert die door Ankara als terroristen worden beschouwd. In januari heeft Turkije de onderhandelingen over de toetreding zelfs opgeschort, nadat de extreemrechtse politicus Rasmus Paludan een koran verbrandde bij de Turkse ambassade in Stockholm.

Koranverbranding

Tot nu toe was het moeilijk om mensen te vervolgen voor terrorisme, tenzij hun daden konden worden gekoppeld aan een specifieke terroristische daad, vertelde minister van Justitie Gunnar Strommer aan de pers. De nieuwe wet zou betrekking hebben op alle vormen van betrokkenheid bij terrorisme, bijvoorbeeld door financiering. De regering hoopt dat de wet in juni van kracht wordt.

Strommer voegde daaraan toe dat het dreigingsniveau in Zweden recentelijk is toegenomen na onder meer de koranverbranding.

Zweden en Finland willen gezamenlijk toetreden tot de NAVO in een reactie op de Russische inval in Oekraïne. Woensdag zei de Turkse president Erdogan nog positief te staan tegenover een Fins lidmaatschap, maar niet positief te zijn over Zweedse toetreding. Later donderdag geven de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Finse premier Sanna Marin een gezamenlijke persconferentie over het gewenste NAVO-lidmaatschap.