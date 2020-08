’Geen nationale mondkapjesplicht’

In ieder geval komen donderdag meerdere ministers bijeen in Den Haag voor een speciaal overleg om knopen door te hakken over de corona-aanpak, daarna, rond 19.00 uur, spreken Rutte en De Jonge in aanwezigheid van een tolk het land toe.

Er zijn bovendien zorgen bij het kabinet over de import van het coronavirus door reizigers uit risicogebieden in het buitenland. Het RIVM onderzoekt momenteel of het zin heeft om mensen te testen op Schiphol. Minister De Jonge heeft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij op basis van de resultaten overweegt om een ’vrijwillige steekproefsgewijze testsetting’ op te tuigen op vliegvelden.

Rutte en De Jonge zullen ook duiding geven bij de stijgende lijn van het aantal coronabesmettingen. Verder zullen ze opnieuw de boodschap herhalen dat iedereen in Nederland zich moet houden aan de coronaregels.

Terug van vakantie

De nieuwe coronacijfers zijn voor het kabinet aanleiding om weer de touwtjes in handen te nemen. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volkgezondheid) komen vervroegd terug van vakantie om donderdag een persconferentie te geven.

De afgelopen weken moest de Nederlandse bevolking het even zonder de Haagse gezichten van de coronacrisis doen. Ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Van Ark (Medische Zorg) namen de honneurs waar zónder nieuwe maatregelen aan te kondigen. Daar komt naar verwachting donderdag verandering in.

Coronadebat

Meerdere oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben deze week al de politieke druk opgevoerd. Donderdag komen de parlementariërs terug van reces om een coronadebat in de nationale vergaderzaal in te plannen. Dat zou in theorie dezelfde dag al kunnen, maar de coalitiepartijen hebben al aangegeven dat ze willen vasthouden aan volgende week woensdag. Op die dag staat een commissievergadering gepland. Door er een plenair debat van te maken kunnen politieke partijen ook voorstellen (moties) indienen. Daar moet wel een meerderheid voor zijn.