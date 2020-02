Dichtende trucker: ’Geen gehaktbal-mayo maar poëzie’

Vaak gaan de schrijfsels van Jarno van den Noort over de liefde. „Ik romantisch? Nee!” Ⓒ Foto’s Rias Immink

’s Nachts dendert hij over de wegen en dan maakt zijn geest ruimte voor poëzie. En zo levert hij naast een lading sla, slagroom of schnitzels een vracht aan versjes af in zijn boek Een lading gedichies, voor blije gezichies. Jarno van den Noort, de dichtende trucker.