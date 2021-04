58-jarige man uit Baarn aangehouden voor roof Van Gogh en Hals

Dat heeft de politie dinsdagmiddag bekendgemaakt. Het gaat om het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh en Twee lachende jongens van Frans Hals. De kunstwerken die in maart en augustus werden gestolen zijn volgens de politie nog niet teruggevonden.

De Telegraaf meldde in februari dat politie en justitie de crimineel en eigenaar van een transportbedrijf Peter K. in het vizier hebben voor het verhandelen van de Van Gogh. Volgens kunstdetective Arthur Brand zou hij onderhandelen met justitie over teruggave van het werk in ruil voor strafvermindering. K. zit vast voor een grote cokezaak. Inmiddels is de transportbaas officieel aangemerkt als verdachte van heling van het schilderij. Zijn advocaat Christian Flokstra wil hier verder geen commentaar op geven.

De onderhandelingen liepen echter stuk. Volgens Brand ligt dat niet zozeer aan K., maar aan mensen in zijn omgeving. De Van Gogh zou een speelbal van criminelen geworden zijn. Een soort ’verlaat de gevangenis zonder te betalen’-kaart. Peter K. wordt op steenworp afstand van de dinsdag aangehouden verdachte van de dubbele kunstroof.

De politie heeft al twee keer een inval gedaan, op zoek naar de Van Gogh. Beide doorzoekingen van panden leverden niets op. Arthur Brand laat weten geen idee te hebben wie de 58-jarige verdachte uit Baarn is.

Singer Museum blij met aanhouding

Het Singer Museum in Laren is blij dat er iemand is opgepakt voor de roof van het schilderij „Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar” van Vincent van Gogh. „Het is fantastisch nieuws en fijn dat de politie die man op het spoor is gekomen. Maar het werk is nog niet terecht. Ik hoop dat de aanhouding de politie naar het schilderij kan leiden en dat mensen er weer in het Groninger Museum van kunnen gaan genieten”, zegt een woordvoerster.

Twee lachende jongens