Kaag danst op tafel bij D66: ’Blij dat de vloer het hield’

„Ik zie het vertrouwen dat wij als D66 hebben gekregen als een bevestiging dat wij als enige progressieve partij invloed hebben gehad de afgelopen jaren”, aldus Kaag. „Met dat vertrouwen gaan we serieus om.”

Tegelijkertijd ziet Kaag de noodzaak tot samenwerking, ook met de VVD van demissionair premier Mark Rutte die eveneens winst heeft geboekt. Het beleid moet „progressiever, eerlijker en groener” dan de afgelopen vier jaar, zegt zij. Maar: „we zullen rekening moeten houden met onze partners.”

Kamerlid en campagneleider Sjoerd Sjoerdsma is blij dat de vloer het hield, zegt hij, want er werd „flink op en neer gesprongen.” Hij spreekt van een historische uitslag en „zilver met een gouden glans.” De gelukkige campagneleider spreekt van een campagne van optimisme en verbinding. Volgens hem heeft Kaag heel Nederland in de ban gebracht van „haar menselijkheid en idealen.”

„Er is wat scepsis geweest over nieuw leiderschap en dat snap ik wel”, zegt Sjoerdsma, die refereert aan de campagneslogan van Kaag. „Het is nogal een claim.” Zelfs als er van deze voorspelling nog twee of zetels af gaan, is het volgens Sjoerdsma een historische uitslag. Het liefst ziet hij deze uitslag niet meer veranderen. „Wat mij betreft beitelen we deze exitpoll in steen.”

Exitpoll wijst op klap voor linkse oppositiepartijen

Elders op links worden juist zware verliezen verwacht, zoals bij de partij van Jesse Klaver en ook de SP van Lilian Marijnissen levert in. De drie linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP, en PvdA lijken volgens de eerste exitpoll af te stevenen op een flinke nederlaag. Zowel GroenLinks als de SP verliezen zes zetels. De PvdA blijft gelijk op negen zetels.

Voor partijleider Lilian Marijnissen van de SP is de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS een bittere pil. Het is haar vierde nederlaag op rij bij verkiezingen sinds haar aantreden in 2017.

Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer steeg GroenLinks juist flink. Vier jaar geleden ging de partij van Jesse Klaver van vier naar veertien zetels. De partij deed toen na de verkiezingen mee aan de formatiebesprekingen, maar dat liep na een paar maanden mis.

Arbeiderspartij stabiel

De PvdA kende een lastige campagne. Een paar maanden voor de verkiezingsdag stapte Lodewijk Asscher op als lijsttrekker. Hij trok daarmee de consequentie uit de toeslagenaffaire. Lilianne Ploumen volgde hem op, maar dat levert de partij dus geen extra zetels op. Eerder stond de partij in de peilingen wel licht op winst.

De exitpoll kent een foutmarge van twee zetels.

Ouwehand vindt exitpoll „heel hoopgevend”

Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt de eerste poll „een heel hoopgevend bericht.” Daarin steeg de partij van vijf naar zes zetels. Maar in de tweede exitpoll - bekendgemaakt na het gesprek met Ouwehand - blijft de partij op vijf zetels staan.

Zes zetels zou de beste uitslag ooit voor de partij zijn, aldus Ouwehand tegen de NOS. „We hebben ambitie getoond.”

Dat D66 flink lijkt te gaan winnen vindt Ouwehand ook een hoopvol teken omdat die partij eveneens de veehouderij radicaal wil veranderen met een halvering van de veestapel.