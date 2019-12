Universiteit Maastricht doet aangifte van ’erge’ cyberaanval

Volgens een woordvoerder gaat het om ransomware oftewel gijzelsoftware: de aanvaller plaatst software op een computer die de boel blokkeert of ontregelt, en vraagt dan om losgeld om een en ander weer vrij te geven.

Inmiddels zijn alle systemen die te maken hebben met de bedrijfsvoering uit de lucht gehaald. „We hebben nu in feite een schil gelegd waarbinnen onze mensen kunnen kijken wat er precies speelt, zonder dat andere systemen daarbij in gevaar zijn.”

Door de aanval liggen het e-mailverkeer en veel windowssystemen eruit. Ook is de Student Portal onbereikbaar. „We hebben begrepen dat je tegenwoordig dit soort aanvallen niet meer echt kunt voorkomen, maar we willen wel kijken wat we moeten doen om de impact zo klein mogelijk te maken.”

De universiteit is wegens de kerst voor studenten gesloten.