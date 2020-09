Held van ’Hotel Rwanda’ aangeklaagd voor terrorisme

Volgens mensenrechtengroeperingen zal de criticus van de Rwandese president Paul Kagame geen eerlijk proces krijgen. Zijn advocaten zijn volgens zijn familie aangewezen door de overheid. De raadslieden verwierpen de aanklachten tegen hun cliënt en vroegen om zijn onmiddellijke vrijlating.

Hoe Rusesabagina in de hoofdstad Kigali is beland werd niet duidelijk in de rechtszaal. De politie zei dat hij is gearresteerd via „internationale samenwerking.” Volgens zijn familie was sprake van ontvoering en is hij vanuit Dubai overgebracht naar Rwanda.

Naast terrorisme wordt Rusesabagina verdacht van onder meer moord, brandstichting en het opzetten en financieren van militante groeperingen. Hij geeft leiding aan de MRCD, een coalitie van politieke partijen in ballingschap die zich tegen de regering heeft gekeerd.

De MRCD heeft een gewapende vleugel (FLN), die volgens de Rwandese overheid aanvallen nabij de grens met Burundi zou hebben uitgevoerd. Rusesabagina vertelde tegen de rechters dat hij 20.000 euro had gedoneerd aan de FLN, en bood excuses aan voor onrecht die de beweging mogelijk heeft veroorzaakt.

Rusesabagina kreeg in het buitenland een heldenstatus na de volkerenmoord, waarbij zo’n 800.000 mensen het leven verloren. Hij ontving in 2005 de prestigieuze Amerikaanse Presidential Medal of Freedom. De Verenigde Staten eisten eerder deze maand dat Rwanda zijn rechten respecteert.