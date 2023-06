Premium Het beste van De Telegraaf

’Verdachte (56) bedreigde al eens voltallige rechtbank’ AH-steker Jamel L. pleegde eerder levensdelict: 'Zelfs advocaat was bang voor hem'

Door Gerda Frankenhuis en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

DEN HAAG - De 56-jarige Jamel L. die vastzit voor het doodsteken van een medewerkster van de Albert Heijn in Den Haag dinsdag, bedreigde eerder dit jaar Rotterdamse rechters met de dood. Kort daarna werd hij opgepakt voor een diefstal in een supermarkt. Het Openbaar Ministerie probeerde tevergeefs L. te laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum.