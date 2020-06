OM eist celstraffen tot 20 jaar tegen Arnhemse terreurverdachten

De officier van justitie formuleerde vrijdag de strafeisen aan het slot van een 5,5 uur durend requisitoir in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Medeverdachte Nadeem S hoorde 15 jaar tegen zich eisen. Nabil B. en Morat M. staat als het aan justitie ligt 13 jaar achter tralies te wachten. De officier van justitie eiste tegen de laatste verdachte, Shevan A., 8 jaar cel. De mannen moeten zich na hun straf ook nog onderwerpen aan ’gedragsveranderende maatregelen’ en vrijheidsbeperking om het risico na vrijlating te beperken.

„Nederland is niet eerder zo dicht bij een aanslag van deze omvang geweest. De verdachten verdienen een passende en afschrikwekkende straf”, zei de officier van justitie.

Niet eerder werd in de rechtszaal zoveel heimelijk opgenomen audio- en videomateriaal getoond in een strafzaak. Op de vierde zittingsdag in de megazaak tegen de zes Arnhemse jihadisten gebruikte justitie de beelden om te onderstrepen hoe hard het bewijs is tegen de terroristische cel, die 27 september 2018 werd opgerold.

Het aanslagplan bestond uit het bouwen van een autobom die op afstand kon worden geactiveerd. Tegelijkertijd zouden de mannen een nachtclub binnendringen en, net zoals dat in de Parijse concertzaal Bataclan gebeurde in 2015, de bezoekers doodschieten met Kalashnikovs. Ze zouden ook pistolen en twintig handgranaten gebruiken en buiten zouden twee leden de ontsnappers opvangen, zodat zij het ook niet zouden overleven. Met bomvesten zouden ze zich opblazen, het liefst tijdens de aanhouding zodat ook politiemensen zouden sterven.

’Dan schiet je als een gek’

„In de meeste gebouwen kun je wel binnendringen”, zeggen ze tegen elkaar op de heimelijk geschoten videobeelden. „En dan schiet je als een gek, de mensen vijf of tien meter voor je. En dan gooi je de granaten.” Dat is het moment dat de verdachten onklaar gemaakte wapens in handen hebben gekregen van de politie-infiltrant in een vakantiehuisje in Weert. Ze zijn zichtbaar opgetogen vanwege de Glock-pistolen, Kalashnikov-aanvalsgeweren en bomvesten. De mannen kussen de wapens en geven elkaar hi-fives en een van hen, Morat M. noemt ze ’zijn sleutel tot het paradijs’. Hij trekt een bomvest aan, kijkt omhoog en spreekt gelukzalig over de maagden in het paradijs.

Eerst wilde Hardi N. de Gay Parade aanvallen, maar daarvoor was het te kort dag. Hij zocht op zijn telefoon naar homosites zoals Geenflikkertedoen.nl. „Niet omdat hij twijfelde aan zijn geaardheid’’, zegt officier van justitie Ferry van Veghel. ,,Maar omdat hij zocht naar locaties voor de aanslag. Wat als de inlichtingendienst Hardi niet in beeld had gekregen? Wat als de infiltrant niet had kunnen binnendringen? Wat als deze cel buiten beeld was gebleven? Het was een bloedbad geworden.’’

De AIVD kreeg lucht van de terroristische plannen van Hardi N. en stuurde een ambtsbericht naar de politie. Die zette een grootscheepse actie op touw en bracht een infiltrant op het pad van Hardi N. „Ik wil gewoon veel schade aanrichten”, zei die tijdens het eerste gesprek tegen de infiltrant.

Wantrouwen verdween als sneeuw voor de zon

De infiltrant begeleidde de Arnhemmers tijdens elke stap op weg naar de uitvoering. Vlak voor de aanhouding kregen de mannen wantrouwen. In het Presikhaafpark in Arnhem vroegen ze hem daarom om zijn jas -vol microfoons- uit te doen en achter te laten waarna ze verderop het gesprek voerden. Dat is het enige gesprek waarvan geen geluidsopnamen zijn. Op het moment dat de infiltrant hen op 27 september 2018 de onklaar gemaakte wapens in handen gaf, verdween hun wantrouwen als sneeuw voor de zon.

Volgende week houden de advocaten van de zes hun pleidooien. Ze betogen dat hun cliënten zijn uitgelokt door de infiltrant en dat ze helemaal geen aanslag van plan waren. Volgens justitie is dat onzin. De infiltrant heeft Hardi N. alleen begeleid bij plannen die hij zelf koesterde, aldus de officier. „N. begon zelf over een bomauto, schieten op een festival en hij kwam zelf met een wapenorder. Nergens blijkt dat hij wilde afhaken. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij is uitgelokt, noch door de politie, noch door de AIVD.”