Politie gaat vaccintransporten bewaken tegen anti-vaxxers

Ook de zes vaccinatiecentra in Berlijn komen onder politiebewaking te staan, aldus Geisel. „Uiteraard zal er passende bescherming zijn”, zei de minister tegen het Duitse persagentschap DPA. De geheime opslagplaatsen van de vaccins zouden ook worden beveiligd. De SPD-politicus ging niet expliciet in op vragen of hij vandalisme of aanvallen van anti-vaxxers verwacht.

In de Europese Unie is nog geen vaccin goedgekeurd voor de markt. De Berlijnse deelstaatminister van Volksgezondheid Dilek Kalayci verwacht dat in het eerste kwartaal van het komende jaar maximaal 720.000 doses aan de hoofdstedelingen kunnen worden verstrekt. Daarmee kunnen 360.000 mensen worden ingeënt, aangezien de tot dusver ontwikkelde vaccins twee keer moeten worden toegediend.

Verpleeghuisbewoners en -personeel met een hoog besmettingsrisico en 80-plussers krijgen voorrang. Deelstaatminister Geisel pleitte ervoor om ook politieagenten die tijdens demonstraties dienst hebben en reddingswerkers van de brandweer zo snel mogelijk in te enten.