1 / 2 1 / 2 Ⓒ Martin Mooij, ANP, AFP, Hollandse Hoogte

Amsterdam - Onder druk van een kleine groep activisten wordt de geschiedenis van Nederland langzaam herschreven. Verwijzingen naar vermeende ‘foute’ historische persoonlijkheden worden stap voor stap verwijderd uit de publieke ruimte. Moet onze vaderlandse geschiedenis intact blijven? Of moeten we gewoon met de tijd meegaan omdat deze figuren simpelweg niet correct zijn? Verder: Trump blijkt ondans zijn voorliefde voor Big Macs in prima conditie. En triest nieuws: Willem van Hanegem heeft prostaatkanker. Dit en meer lees je in het Gesprek van de Dag.