Delen van Nederland kleuren wit: oppassen geblazen!

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd voor woensdag. De VerkeersInformatieDienst adviseert automobilisten rekening te houden met een drukke ochtendspits en langere files dan normaal.

Op diverse plekken in het land gebeuren ongelukken. Zo raakte een automobilist in het Twentse dorp Denekamp van de weg. Een automobiliste is met haar voertuig op de kop in een sloot beland.

Op de A37 bij het Drentse dorp Geesbrug raakte een strooiwagen van de weg.

Ⓒ Van Oost Media

Later vandaag neemt het aantal buien af. Het wordt 3 tot 6 graden. Door de stevige westenwind is het guur. Aan zee waait het stormachtig, kracht 8.

Donderdag storm

Morgen steekt langs de westkust in de ochtend een westerstorm op.