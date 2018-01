Doden door zware rellen in Myanmar

Een menigte verzamelde zich dinsdagavond in de historische plaats Mrauk U om het einde te herdenken van het Koninkrijk Arakan in 1784. Later verzamelden zo'n 4000 mensen zich bij een overheidsgebouw en kwam het tot onlusten. Daarbij zouden ook politievoertuigen zijn aangevallen.

De betogers waren boos vanwege een poging van de autoriteiten de herdenking te verbieden, berichtte nieuwssite The Irrawaddy. Een functionaris van het provinciebestuurder zei tegen Reuters dat de situatie escaleerde toen mensen probeerden wapens af te pakken van de politiemensen.

Het is al langer onrustig in Rakhine. Vele honderdduizenden Rohingya-moslims zijn vanuit de provincie naar Bangladesh gevlucht.