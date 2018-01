Tien redenen waarom we vreemdgaan

Seks-expert Tracey Cox zet tien redenen op een rijtje waarom mannen of vrouwen aan een slippertje beginnen. De Australische dating-deskundige waarschuwt in de Daily Mail dat je veel op het spel zet als je een scheve schaats rijdt.

Haar top tien waarom we de verleiding toch niet kunnen weerstaan:

1. Om je eigen seksleven weer een oppepper te geven. Het is een laatste poging om je eigen relatie nieuw leven in te blazen.

2. Je wilt weten of er buiten je relatie nog ’iets beters’ te vinden is. Beslis dan wel snel of je doorgaat of gaat scheiden.

3. De ’exit-affaire’: je gaat expres vreemd en hoopt dat je partner het ontdekt en stiekem opgelucht is dat je het gedaan hebt.

4. Dan kan je aan een avontuur beginnen ’om je saaie huwelijk te redden’. Je wilt dan niet weg, maar hebt de spanning nodig.

5. Wraak! Omdat je partner is vreemdgegaan, doe jij het ook. Als je het doet, vertel het hem of haar nooit, hoe zoet de wraak ook is.

6. De bekende midlife-crisis. Tracey Cox adviseert dat je dan beter een sportauto of een motor kan kopen. ’Veel goedkoper!’

7. De twijfelaar die niet weet of ze moeten vertrekken of de waarheid onder ogen zien. ’Neem een beslissing want je ruïneert de ander’.

8. De beloner: je gaat vreemd omdat je jarenlang zo’n geweldige echtgenoot bent geweest. ’Vaak one-night-stands die uit de hand lopen.’

9. Je gaat vreemd omdat jouw partner iets niet wil doen wat jij graag wilt. Kinky bijvoorbeeld. Cox: ’Doe het 1 maal en stop dan’.

10. Veel mannen en vrouwen willen zien ’of ze het nog steeds hebben’. Kan werken, maar zeer riskant. ’Ga liever naar een dure kapper’.