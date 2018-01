Noord-Korea met cheerleaders naar Spelen

De buurlanden praten over de betrokkenheid van Pyongyang bij de Winterspelen in Zuid-Korea. De besprekingen draaien om praktische punten, zoals de omvang van de noordelijke delegatie, een mogelijk gezamenlijke verschijning tijdens de openingsceremonie en de mogelijkheid een verenigd Koreaans vrouwenijshockeyteam in het leven te roepen.

Ⓒ AFP

De relatie tussen de landen kwam vorig jaar verder onder druk te staan door Noord-Koreaanse nucleaire- en rakettesten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zocht begin dit jaar toenadering door te opperen dat zijn land een delegatie naar de Spelen zou kunnen sturen.

’Charmeoffensief’

Japan kijkt ondertussen met argusogen naar de laatste ontwikkelingen rond de Spelen. Minister Taro Kono (Buitenlandse Zaken) liet zich kritisch uit over het Noord-Koreaanse „charmeoffensief” rond het sportevenement. „Dit is niet het moment om de druk te verlichten of Noord-Korea te belonen”, benadrukte hij.

Dat Pyongyang wil praten, kan er volgens Kono op wijzen dat de strafmaatregelen effect hebben. Hij deed die uitspraak op een top in de Canadese stad Vancouver. Daar overlegden vertegenwoordigers van twintig landen over de aanpak van Noord-Korea, dat vooralsnog weigert het eigen nucleaire programma op te geven.