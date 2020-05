Politie zoekt naar surfplank vermiste surfer

Ondanks vermoedde pogingen van de KNRM, brandweer, kustwacht en de Koninklijke Marine is het lichaam van de omgekomen student nog niet gevonden. Hij was het vijfde slachtoffer van het enorme surfdrama afgelopen maandag voor de kust van Scheveningen. Mathijs ging met zijn vrienden Max en Joost, Pim en Sander de wilde zee in. Alle vijf waren zeer ervaren maar kwamen in de problemen door de wilde zee, harde wind en vooral het metershoge schuim. Alleen het lichaam van de 23-jarige student kon niet worden geborgen.

Burgemeester Johan Remkes gaf vrijdag al aan zeer mee te leven met de nabestaanden. „Vier families hebben het slechte en meest gevreesde nieuws gekregen dat er bestaat en moeten afscheid nemen van hun geliefde zoon, kleinzoon, broer en neef. Een familie leeft daar bovenop nog in onzekerheid. Als er een overtreffende trap van verdriet bestaat, geldt dat hier.”

Bovendien werd de professionele gebruikers van de Noordzee opgeroepen om de ogen op zee open te houden. Ook binnen de surfwereld werd een oproep gedeeld.

In Scheveningen blijven mensen bloemen leggen op de herdenkingsplek bij The Shore, waar enkele van de omgekomen jongens aan verbonden waren. In de zee zijn, na dagen rust, weer veel surfers te vinden.Niet alleen de burgemeester is een onderzoek begonnen naar wat er mis ging, ook het Openbaar Ministerie doet onderzoek. Wel werd al eerder aangegeven dat men niet uitgaat van een misdrijf.