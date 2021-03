’Most wanted’-stel gaat 25 jaar na moord de Belgische cel in

De voormalige echtelieden werden in november 2019 in Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust, opgepakt nadat Europol Van Acker een maand daarvoor op een speciale ’Most Wanted-list’ met alleen vrouwen had gezet. Haar ex-man Lacote stond al een tijd op een Europol-lijst. Kort daarna werden ze aan België uitgeleverd.

De twee waren in 1996 gearresteerd op verdenking van de moord op de Brit, maar namen tijdens hun voorwaardelijke vrijlating de benen naar Zuid-Afrika. Daar belandde Lacote na een ontvoeringspoging in de cel. Van Acker bevrijdde hem in 2008 op spectaculaire wijze door zich voor te doen als politieagente. Sindsdien ontbrak elk spoor van de twee. Ze werden in 2011 in België bij verstek veroordeeld tot levenslang voor de moord op de zakenman.

Ook in het nieuwe proces oordeelt de jury nu dat ze schuldig zijn aan de moord.