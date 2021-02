Groen licht voor proef met dancefeest in Ziggo Dome en festival in Biddinghuizen

Dat eerste testevent is een congres voor met name mensen uit de evenementenbranche. Hierna volgen nog een theatershow met Guido Weijers en twee proeven bij voetbalwedstrijden: Almere City – Cambuur en N.E.C. tegen De Graafschap. Daarna zouden nog vier evenementen volgen, maar daarvan waren de data nog niet bekend.

Twee feesten in de Ziggo Dome, een muziekshow en een dance-event, vinden plaats op 6 en 7 maart. Een week later zullen twee soortgelijke feesten worden opgetuigd op een evenemententerrein in Biddinghuizen. De organisatie van de vier evenementen is in handen van MOJO en ID&T.

Perspectief

In de Ziggo Dome zijn 1300 gasten welkom, in Biddinghuizen 1500 per evenement. ,,We snakken allemaal naar perspectief. Met deze praktijktesten doen we dat veilig en verantwoord, waarbij we rekening houden met de ontwikkelingen van het coronavirus’’, aldus Keijzer, die wel een slag om de arm hield. Als de situatie rond de verspreiding van het virus verslechterd, kan het zijn dat de boel toch weer op de helling gaat.

Tijdens de evenementen wordt door een alliantie van verschillende organisaties, universiteiten en wetenschappers bekeken hoe zoiets veilig kan worden georganiseerd. Daarbij worden mensen onderworpen aan meerdere coronatesten, maar worden bijvoorbeeld ook hun bewegingen op het evenement gevolgd. Mensen worden in verschillende bubbels geplaatst, zodat allerlei maatregelen getest kunnen worden.