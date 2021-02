Eilandwachters opgesloten op Marker Wadden: ’We hebben eten meegenomen voor 3 weken’

„Het is fantastisch hier. Kan niet beter eigenlijk”, vertelt Daan aan Omroep Flevoland. „Het is hier lekker koud en eigenlijk alles om ons heen is dichtgevroren.”

Dinsdagochtend stapten de twee op de boot naar het eiland. „Het is heel bijzonder om midden in Nederland te zijn terwijl het dood- en doodstil is. De wind is ook helemaal weggevallen vanochtend en het enige wat we horen is af en toe een vogel, een zuchtje wind en krakend ijs.”

Ⓒ Natuurmonumenten

Ze onderzoeken welke vogels er op dit moment nog zijn op de Marker Wadden en houden de nederzetting, zo’n 20 huisjes, draaiende. Tot wanneer ze op het eiland zitten, weten ze niet. „We hebben eten meegenomen voor drie weken en we gaan het wel meemaken. Met de dooi is het ijs nog niet weg. Afhankelijk van de wind kan het nog flink gaan kruien en als de haven helemaal vol ligt met ijs, kan het zo maar nog een week extra gaan duren voordat we opgehaald kunnen worden.”