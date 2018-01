Vrouw gestalkt door pizzabezorger, krijgt pizza als schadevergoeding

Michelle Midwinter uit het Britse Gloucestershire kreeg na een beselling via Just Eat, waarvoor ze zoals gebruikelijk haar mobiele nummer moest opgeven, plotseling anonieme berichtjes van de bezorger. Die de Britse wel zag zitten. “Als je een vriend hebt, laat het dan weten, want ik wil geen problemen veroorzaken met hem”, stuurde de bezorger. Om af te sluiten met: “Slaap zacht, schatje, ik zie je de volgende keer als je bestelt.”

Midwinter was geschokt dat haar privacy zo geschonden was. „Dat vond ik echt eng. Maar ik voelde me pas echt oncomfortabel toen ik besefte dat hij ook wist waar ik woonde...”, zegt Michelle. “Het erge was dat ik zelfs niet naar het restaurant in kwestie durfde te stappen, want wie weet wat zou hij doen als hij daardoor ontslagen werd. Hij had wel mijn adres.”

’Negatieve review’

Toen de vrouw besloot om het voorval aan de klantendienst van Just Eat te melden, kreeg ze een opmerkelijk advies. “Schrijf even een negatieve review over de bezorger”, was het voorstel van een medewerker. Daarna kreeg ze een voucher van vijf euro aangeboden. Toen Michelle hen aangaf dat het veel meer was dan gewoon een ’ongemak’, kreeg ze een nieuw aanbod: “We doen het normaal niet, maar voor één keer kunnen we je tien euro geven.” Met dat tientje kon Michelle amper een pizza bestellen.

Michelle was dusdanig verontwaardigd dat ze haar frustratie kenbaar maakte op Twitter. Dat leverde een stroom van steunbetuigingen en retweets op. De Britse zegt inmiddels al honderden berichten te hebben gekregen van vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Just Eat besloot zich uiteindelijk in een officiële reactie te verontschuldigen. “We maken ons heel erg zorgen over deze situatie. We gaan eraan werken, want dergelijke berichten zijn extreem verontrustend.”