Geen clementie voor bejaarde ’boekhouder van Auschwitz’

Oskar Gröning in een Duitse rechtszaal op archiefbeeld uit 2015. Ⓒ AP

BERLIJN - De zogenoemde boekhouder van Auschwitz is er niet in geslaagd om met een ultieme poging toch uit de cel te blijven. Het Openbaar Ministerie in Lüneburg heeft bekendgemaakt dat een officieel verzoek tot clementie is afgewezen. Oud-SS’er Oskar Gröning (96) moet binnenkort aan zijn gevangenisstraf beginnen.