Nazi-opa krijgt geen gratie

Drie jaar geleden werd Gröning in het stadje Lüneburg, in de buurt van zijn woonplaats, als oorlogsmisdadiger veroordeeld. De rechter achtte het bewezen dat door zijn werk vele tienduizenden mensen, vooral joden, in de gaskamers belandden: „U liep met een pistool rond op het perron van het massavernietigingskamp waar elke dag drie treinen met vijfduizend gedeporteerden aankwamen.„ Zij konden niet ontsnappen, terwijl de hoogbejaarde Duitse SS-er via gratie wel wilde ontsnappen.

Bekijk ook: Boekhouder Auschwitz nog steeds op zoek naar gratie

De beroemde Auschwitz-overlevende Jules Schelvis uit Amsterdam had voor zijn dood tegen deze krant gezegd dat hij blij was „dat Gröning zijn verdiende loon krijgt„. Schelvis meende ook dat Gröning vanwege zijn leeftijd niet de cel in hoefde, maar de Duitse rechter was onverbiddelijk. Ook een bezwaar van hem bij het hooggerechtshof werd onlangs van tafel geveegd.