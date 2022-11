Buschauffeur voelt zich genegeerd na bestorming bus bij AZC Ter Apel

Niemand van Qbuzz die even belde. De dag nadat chauffeur Dirk Visser (58) vorig jaar op ‘de noodknop’ had moeten drukken omdat zijn bus ‘s avonds laat bij het azc in Ter Apel werd bestormd door meerdere asielzoekers zonder kaartje, hoorde hij niets. Niet van zijn teammanager, niet van personeelszaken.

,,Niemand die even vraagt: hoe gaat het? Na zoiets moet je je medewerkers toch opvangen?”

Buslijnen 72 en 73 langs Ter Apel

Visser streed eind vorig jaar met collega’s en vakbond FNV voor de veiligheid op de buslijnen 72 en 73 die tussen Emmen en Ter Apel rijden. De chauffeurs hadden regelmatig te maken met overlast en agressie van met name ‘veiligelanders’ uit het azc.

Voor een deel is het probleem aangepakt. Door meer rechtstreekse pendelbussen in te zetten van en naar het azc en meer toezicht te houden op het station in Emmen en ‘hosts’ in te zetten, zijn de lijnen veiliger.

‘Qbuzz neemt veiligheid niet serieus’

Waar de chauffeurs ook om hadden gevraagd, zijn structurele maatregelen. Veranderingen binnen het bedrijf Qbuzz om te zorgen dat chauffeurs na incidenten beter worden opgevangen, en dat ze leren hoe ze om kunnen gaan met agressie. De arbeidsinspectie deed na meldingen onderzoek en bevestigde in juli in een rapport dat Qbuzz daarin tekortschiet.

Dat rapport, zeggen Visser en de FNV, heeft Qbuzz nooit met de chauffeurs gedeeld. Ook van de verbeteringen die de inspectie voor 1 december verwacht, hebben zij nog niets vernomen. Qbuzz neemt de veiligheid van chauffeurs niet serieus, stelt FNV.

Qbuzz: ‘verbeteracties ingezet’

In een korte verklaring ontkent Qbuzz deze gang van zaken. ‘We zijn verrast. Omdat onze medewerkersvertegenwoordiging en de FNV het rapport hebben, is het niet stilgehouden. Op alle punten uit het rapport zijn verbeteracties ingezet. Ook dat is bekend. Dus de framing van FNV, daar klopt niets van.’

FNV stelt het rapport pas in handen te hebben gekregen na een beroep op de Wet Open Overheid (WOO). Qbuzz reageert niet op verdere vragen over om welke verbeteracties het gaat en hoe het rapport met medewerkers is gedeeld.

‘Cultuur moet veranderen’

Het rapport van de arbeidsinspectie van juli dit jaar is helder: Qbuzz beschermt medewerkers onvoldoende. Niet alle chauffeurs hebben een training gehad in omgaan met agressie en geweld. Opvang en nazorg na een incident is onvoldoende en komt traag op gang. De werkinstructies over omgang met agressie en geweld zijn verouderd en niet aangepast naar aanleiding van de situatie op de buslijnen 72 en 73. De risico’s op die lijnen zijn niet goed onderzocht. ,,De cultuur moet veranderen”, zegt buschauffeur Visser. ,,En daar merken we nog weinig van.”

Belangrijke zaken die het inspectierapport aankaart zijn voor Visser ook de rollen van leidinggevenden en vertrouwenspersonen. ,,Teammanagers moeten weten hoe met dit soort zaken om te gaan. En vertrouwenspersonen moeten onpartijdig en toegankelijk zijn. Dat is niet goed geregeld.”

Toen er nog geen rechtstreekse pendelbussen tussen het azc en station Emmen reden, was er veel overlast en agressie in de bus, voornamelijk door veiligelanders die geen kaartjes hadden. Foto: Marcel Jurian de Jong

Weer rustig op de bus

Toen hij vorig jaar na het zoveelste incident bij Ter Apel die noodknop indrukte en niks hoorde van zijn werkgever, meldde Visser zich een poosje ziek.. .Als je hier niets aan doet, moet je ook niet raar opkijken als je chauffeurs op den duur omvallen.”

Al zijn de wensen voor cameratoezicht en verlichting bij de halte in Ter Apel nog niet vervuld, door de maatregelen rond de lijnen is het nu zo veilig dat Visser daar langzamerhand weer rustig op de bus kan zitten.

Kortere lontjes

Het wachten is nog op de garantie dat hij en zijn collega’s bij volgende incidenten beter voorbereid zijn en beter opgevangen worden. Agressie en geweld komen niet uitsluitend voor op buslijnen 72 en 73. Ook op andere haltes kan het een keer misgaan. ,,Mensen hebben overal steeds kortere lontjes”, zegt Visser.