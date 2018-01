Onderzoek naar gebruik geweld Marco Kroon in Afghanistan

Kroon (47) stelt in een verklaring dat hij het incident vorig jaar bij Defensie heeft gemeld. Defensie deed hiervan vorige week officieel melding bij het OM, dat nu een onderzoek heeft ingesteld, aldus de verklaring.

’Vijand moeten uitschakelen’

„Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en ook een gevaar vormde voor het leven van mijn mannen en mijzelf. Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen”, aldus Kroon.

Vanwege de geheime aard zegt hij er verder niet over uit te kunnen weiden. „De uitkomst van het onderzoek van het OM zie ik met vertrouwen tegemoet, omdat ik naar eer en geweten heb gehandeld”, aldus Kroon.

Hij zegt verder dat hij er bewust voor kiest dit nu zelf naar buiten te brengen. „Ik zou het zeer betreuren als u via andere kanalen van dit incident en deze melding zou vernemen dan van mijzelf.”

Defensie: direct na operatie melden

Volgens Defensie is het gebruikelijk dat betrokken militairen incidenten direct na de operatie melden.

Zo kreeg Kroon onderscheiding

De militair kreeg in 2009 de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding, wegens heldhaftig optreden in Afghanistan. Hij werkt nu voor de inspecteur-generaal van de krijgsmacht.

Tijdens een verkenningspatrouille in de zomer van 2006 stuitte Kroon met zijn peloton op zware tegenstand, zo tekende onze verslaggever eerder op in De Telegraaf. Zo heftig dat er luchtsteun nodig was om die af te schudden. De toen nog luitenant Kroon liet al zijn mannen in dekking gaan en bleef zelf kwetsbaar in de open ruimte om de gevechtsvliegtuigen naar de goede plek te loodsen.

Vervolgens sloeg Kroon met zijn mannen nog een nacht lang meerdere aanvallen af. Die kostten meerdere Talibanstrijders het leven. Onder de commando’s waren geen slachtoffers. Na de gevechten merkte de luitenant dat zijn kerels zich onfatsoenlijk begonnen te gedragen tegen gewonde tegenstanders. Dit accepteerde hij niet. Kroon liet gewonden verzorgen en doden minimaal bedekken.

In opspraak

In 2010 kwam Kroon, die een café in Den Bosch had, in opspraak. Justitie vervolgde Kroon voor drugsbezit en handel in stroomstootwapens, maar van cocaïnebezit werd hij vrijgesproken. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem veroordeelde hem wel tot een boete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf voor het bezit van vier stroomstootwapens, waarvan hij er drie had doorgeleverd.

’Trots’

„We moeten trots zijn op helden zoals deze kapitein”, zei toenmalig premier Jan Peter Balkenende.

Hij gaf eind 2012 aan een zaak tegen de Nederlandse staat aan te spannen waarin hij een schadevergoeding eist wegens onterechte vervolging. Die aanklacht liet hij diezelfde maand nog vallen.