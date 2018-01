Dementerende vrouw (91) moet uren wachten op ambulance

Van Delft kwam rond 19.45 uur in haar woning ten val. Binnen een halfuur kwam er een arts langs die constateerde dat ze haar heup had gebroken. Nadat Van Delft uren in bed lag, werd ze uiteindelijk pas om 01.30 uur opgehaald door de ambulance. Omdat het niet om een levensgevaarlijke situatie ging, kreeg de 91-jarige geen voorrang, tot grote woede van haar zoon.

,,Het maakt me pissig dat een mevrouw van deze leeftijd zo lang moet wachten totdat zij wordt geholpen. Natuurlijk omdat ze mijn moeder is, maar dit had iedereen kunnen overkomen”, zegt Victor van Delft in het AD. ,,Zo ga je niet met mensen om.”

Directeur van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond Arie Wijte vreest dat mensen vaker lang moeten wachten. Wijte zegt het ’heel vervelend’ te vinden dat Van Delft zo lang moest wachten. ,,Dit is niet waar wij voor staan en het is niet de zorg die wij willen bieden. Dit heeft veel te lang geduurd. Maar we hebben geen enkele reservecapaciteit en dan gaan acute gevallen voor.”