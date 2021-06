Premium Geld

Wat verdient een.....reisleider?

De coronacrisis heeft in de reiswereld een waar slagveld aangericht. Miljarden aan omzetverlies en een kwart van de mensen die in Nederland in deze sector aan het werk waren, verloren hun baan. Met smart wordt in de reiswereld dan ook uitgekeken naar de landkaart die hopelijk meer en meer geel kleur...