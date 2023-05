1100 jaar oude bijbel geveild voor 35 miljoen euro

De goed bewaarde Codex Sassoon is meer dan 1.100 jaar oud en op acht bladzijden na nog volledig compleet. Het is daarmee de oudste bijna complete Hebreeuwse bijbel die nog bestaat. De bijbel werd gekocht door de organisatie American Friends of ANU in Tel Aviv, een museum gewijd aan de Joodse cultuur. De Codex Sassoon zal daar voortaan deel uitmaken van de kerntentoonstelling.

De 35,33 miljoen euro, inclusief veilingkosten, is een van de hoogste bedragen ooit betaald op een veiling voor boeken en historische documenten. Investeerder Ken Griffin zette in november 2021 het record door meer dan 40 miljoen euro te betalen voor de eerste druk van de Amerikaanse grondwet. De Codex Sassoon werd in 1989 voor het laatst geveild. Toen was de bijbel bijna 3 miljoen euro waard

Voor het perkament werden de huiden van meer dan 100 dieren gebruikt en de tekst zelf is geschreven door één enkele schrijver.