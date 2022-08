Na 17 jaar weer flamingobaby’s geboren in Dierengaarde Blijdorp: ’Dit is een onwijs educatief verhaal’

Van de veertien nesten in Blijdorp zijn er drie uitgekomen. Het duurt een week voordat de kleine vogeltjes hun eerste stap buiten het nest zullen zetten. De baby’s zijn nu nog schuw en blijven veilig op hun nest zitten, waar hun moeder nog vaak over haar kleintjes heen komt zitten.

De vogelexperts in Blijdorp hebben hard moeten werken voor dit resultaat. Het team plaatste een nieuwe volière die zij niet meer met dieren als vossen en meeuwen hoefden te delen, veranderde de waterloop, vlogen flamingo’s in en verplaatste en verbeterde de broedpoel. Ook zijn er extra flamingo’s ingevlogen, waardoor het totale aantal flamingo’s in het verblijf nu op 120 is komen staan. Dit is noodzakelijk om ze genetisch gezond te houden. „En te voorkomen dat er koppels ontstaan tussen broers en zussen”, aldus het hoofd vogelverblijf Blijdorp, Maarten Vis tegen RTV Rijnmond. Maar wat nou bepalende factor is geweest in dit succes, is niet bekend.

Vis is in de wolken met de nieuwe aanwinsten. „Wij willen de flamingo’s in hun natuurlijke gedrag kunnen tonen”, aldus Vis. „Het is mooi om te zien hoe jonge flamingo’s opgroeien bij hun ouders. Dit is een onwijs educatief verhaal dat we onze bezoekers willen meegeven.”

Tekst gaat verder onder de video.

Hoe meer, hoe beter

En hoe meer flamingo’s, hoe beter, benadrukt Vis. In grotere groepen voelen de beesten zich namelijk veiliger. In een verdiepte vijver kunnen de nieuwelingen straks ook lekker zwemmen. Dat was in de oude, ondiepe bak niet mogelijk.

Met het verbeteren van de condities in het vogelverblijf en het stimuleren van het broedgedrag zijn er nu nesten te bewonderen, maar het blijft nog wel even spannend of de flamingo’s daadwerkelijk uit zullen komen. Het is namelijk nog onduidelijk is alle eieren zijn bevrucht.

Als alles goed gaat, komen de flamingokuikens volgende week ter wereld. „We gaan niet op onze knieën met een verrekijker naar het verblijf staren, maar we kijken er ontzettend naar uit.”