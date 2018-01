’We noemden de kinderen vampiers, zo bleek waren ze’

De buren zijn geshockeerd. Wat het stel dreef om hun kinderen zo te mishandelen, is voor hen een raadsel. Kimberley Milligan, die twee jaar geleden bij de familie in de straat kwam wonen, zegt dat de kinderen lijkbleek en mager waren. Ze heeft in al die tijd alleen de baby en drie jonge kinderen gezien. „Dit hadden we nooit verwacht. Maar er waren wel signalen. Want hoe kan je nou negen kinderen nooit zien of horen?”

De politie aarzelde niet en bezocht direct de woning van David (57) en zijn vrouw Louise (49), waar de verwaarloosde kinderen en jongvolwassenen werden aantroffen. Ⓒ REUTERS

Ook buurvrouw Adria Valdez vond het vreemd dat ze de kinderen nooit buiten zag. „We noemden ze de Cullen-familie, naar de vampierenfamilie uit de ’Twilight’-films. Ze zagen er net zo bleek uit, maar dan magerder”, zegt de vrouw tegen Amerikaanse media.

De kinderen werden deze week gevonden nadat hun 17-jarige sterk vermagerde zusje wist te ontsnappen. Ze zag er volgens agenten uit als een kind van tien. Het meisje zei dat haar twaalf broers en zussen vastgehouden werden door hun ouders. Ook zei ze dat sommigen met „kettingen en hangsloten” waren vastgebonden.

De politie aarzelde niet en bezocht direct de woning van David (57) en zijn vrouw Louise (49), waar de verwaarloosde kinderen en jongvolwassenen werden aantroffen: drie jongens en negen meisjes. Ze zaten vastgeketend aan hun bed in het donker en er hing een penetrante geur.

De agenten dachten dat de twaalf „ondervoede en zeer vuile” personen allen minderjarig waren. Maar al snel realiseerden ze dat er zeven volwassenen bij waren, van 18 tot 29 jaar. Zes van de dertien slachtoffers waren kinderen. De jongste was amper twee jaar.

Thuis opgeleid

Amerikaanse media melden dat het gezin een aantal jaren geleden vanuit Texas naar Perris was verhuisd. De kinderen gingen niet naar school, maar werden door hun ouders thuis opgeleid.

Ⓒ AFP

Onduidelijk is hoelang de kinderen al werden vastgehouden. Op opgedoken foto’s is te zien dat de kinderen eerder een bezoekje hebben gebracht aan Disney World. Op een andere foto poseren de kinderen met hun ouders op de dag dat zij hun trouwgeloftes opnieuw uitspraken in 2016.

David en Louise zijn aangeklaagd voor onder meer mishandeling en verwaarlozing. Willen ze voorlopig vrijkomen, dan moet er een borgsom van 9 miljoen dollar betaald worden. Het stel moet donderdag voor de rechtbank verschijnen.