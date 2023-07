PvdA en GL als één lijst verkiezingen in na overweldigend ’ja’ van leden

Bij GL stemde 91,8 procent van leden vóór, bij PvdA 87,9 procent. Bij beide partijen brachten ongeveer 6 op de 10 leden hun stem uit. Partijleiders Jesse Klaver en Attje Kuiken vielen elkaar na de bekendmaking in de armen. „Dit is een groots moment”, reageerde Kuiken even later. „De opkomst en uitslagen zijn vele malen groter en hoger dan ik had gedacht. Het is nodig dat we een nieuwe koers gaan varen.”

Volgens Klaver ’markeert vandaag een doorbraak’. „We gaan toe naar een nieuwe tijd, waarin we geen gouden beloftes gaan doen. Misschien wordt het voor jou individueel helemaal niet beter, maar voor ons, als samenleving, wel.”

De gezamenlijke kandidatenlijst lijkt een opmaat zijn tot een partijfusie. Het is voor het eerst dat de partijen met één lijst de verkiezingen in gaan. Eerder dit jaar besloten de partijen al wel om na de Eerste Kamerverkiezingen één fractie in de senaat te vormen. Daarvan trekt GL’er Paul Rosenmöller nu de kar.

Interessanter dan de uitkomst van de ledenraadpleging lijkt daarom de vraag wie de gezamenlijke lijst gaat aanvoeren. GL-leider Jesse Klaver zou die ambitie hebben, maar het is de vraag of de PvdA opnieuw een GL’er accepteert. Bij de sociaaldemocraten gelden de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman en de Brusselse klimaatpaus Frans Timmermans als kandidaten. Van die laatste wordt overigens betwijfeld of hij ook in de Kamerbankjes wil plaatsnemen. Hij zou namens de partijen ook als premierskandidaat naar voren kunnen worden geschoven.

Kritiek

Partijprominenten lieten zich de voorbije periode kritisch uit over de verregaande samenwerking van de partijen. Onder meer oud-voorzitter van de PvdA, Hans Spekman, is sceptisch: „Ik vind dat het binnen de partij veel gaat over samenwerking en te weinig over maatschappelijke problemen”, oordeelde hij in februari. Ook PvdA-coryfee en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet uitte al eens haar zorgen: „Ik vraag mij af of de hardwerkende Nederlander – voor wie ik bij de PvdA ben gegaan – wel gediend is bij een fusie.”

Binnen GL lijkt er minder weerstand, maar ook daar klinkt kritiek. „Er zijn gewoon punten waarin GL verschilt van PvdA”, stelde het Amsterdamse GL-raadslid Jenneke van Pijpen.