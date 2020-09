Dampende seks in het Leidse Huigpark die het daglicht niet kan verdragen

Het Huigpark is overdag heel gezellig, maar ’s nachts ook en dan een beetje té volgens omwonenden. Ⓒ Google Streetview

LEIDEN - Rond het Huigpark in Leiden hangt een zweem van Sodom en Gomorra. Als de duisternis is ingevallen, verandert het er in een wetteloze bende. Buurtbewoners klagen over herrie, drugs- en lachgasgebruik en openbare ’ongeremde’ seks. „Blijkbaar kan en mag alles hier”, valt te lezen op de website van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt.