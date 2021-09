Bijzonder: walrus gezien bij Schiermonnikoog

De dwaalgast is mogelijk afkomstig van Spitsbergen, een slordige drieduizend kilometer ten noorden van Nederland en dook maandagmiddag op in de Waddenzee om daarna te zonnebaden op Simonszand, een zandplaat tussen Schiermonnikoog en Rottummerplaat.

Vanaf een onderzoeksschip zagen biologen de walrus van wie ze het welbevinden al weken op de voet volgen. ,,Toen was er wel sprake van opwinding”, erkent zeezoogdieronderzoeker Hans Verdaat van de Wageningen Universiteit.

Wie denkt dat een walrus in Europese wateren een anoniem bestaan leidt, heeft het mis. ,,Via de media volgen we deze walrus al een tijdje”, zegt Verdaat. ,,Het is een vrouwtjeswalrus die eerder deze zomer opdook in Denemarken. Ze heeft daar een tijdje vertoefd, kwam op bepaalde plaatsen aan land, ging ter water en kwam weer terug.”

Toen het arctische beest, dat van oorspong leeft binnen de poolcirkel, een tijdje uit beeld verdween, werd breed aangenomen dat ze terug was gezwommen naar het hoge noorden. Verdaat: ,,Tot ze twee weken terug werd gesignaleerd op het Duitse waddeneiland Baltrum. Daarna deed ze Spiekeroog aan, een Waddeneiland verder naar het westen. Toen dachten we: jammer voor de Nederlanders. Maar de 17e werd ze gemeld op Borkum en dat eiland ligt naast Nederland. Toen gingen bij ons alle alarmbellen af. Dan weet je: een keer goed zwemmen en ze ligt bij ons. En nu is ze dus in Nederland!”

Verkeerde afslag

Walrussen nemen wel vaker de verkeerde afslag. Zo heeft de site waarneming.nl een tijdlijn die ons leert dat de laatste keer dat een walrus ons land aandeed alweer dateert van 1998. Destijds betrof het een mannetje dat op Ameland bivakkeerde. Zestien jaar eerder, in maart 1982, bezocht eveneens een mannetje Den Helder. De eerste waarneming op de site dateert van 23 november 1976 toen een walrusmannetje nabij het Texelse dorp Oudeschild werd gespot.

Afgelopen zomer zorgde soortgenoot Wally de walrus voor beroering. Dat dier liet zich meermaals zien in de Ierse Zee tussen Wales en Ierland. Wally klom vaak aan boord van kleine aangemeerde bootjes die prompt water maakten en zonken. Verdaat: ,,Dat was voor iedereen grappig behalve voor de botenbezitters.” Ook Wally wordt nog gevolgd en zit momenteel naar verluidt op IJsland.

Dat volgen gebeurt aan de hand van waarnemingen in onder andere de media. Walrussen zijn groot en vallen dus op. Unieke kenmerken als de stand van hun slagtanden of littekens vergemakkelijken identificatie. ,,Natuurlijk; als je er vijfhonderd op een strand in Groenland ziet, dan wordt het moeilijker identificeren.”

Niet agressief

Waarom een walrus besluit het ruime sop te kiezen en afzakt naar Europese kusten, weet Verdaat niet. Is Simonszand niet publiek toegankelijk, de kans bestaat dat ‘ons’ vrouwtje binnenkort op bijvoorbeeld Schiermonnikoog opduikt.

Mocht dat gebeuren, geniet er dan van, adviseert Verdaat: ,,Ze zijn meestal niet schuw. Hou er een tiental meters afstand van en dan kun je er rustig naar kijken. Ze zijn niet agressief, maar kunnen hun positie wel verdedigen.”