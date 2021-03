Broers Azimi komen vermoedelijk vrij: ’En we zijn onschuldig!’

Salar Azimi heeft een verklaring uitgegeven via zijn advocaat Alfons Bals. Zijn raadsman bevestigt dat zijn cliënt zich geen enkele zorgen maakt over het onderzoek dat tegen hem en Sasan is ingesteld.

„Sinds 2005 zijn we al met zaken bezig”, zegt de flamboyante zelfbenoemd miljonair via Bals. „We werken altijd op een eerlijke manier, en zijn bovendien al heel vaak gecontroleerd. Nooit zijn er strafbare feiten geconstateerd. Ik heb dan ook alle vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek.”

Bals mag geen inhoudelijke reactie geven tot zijn cliënt - net als zijn broer een asielzoeker die een kwart eeuw geleden uit Iran naar Nederland kwam - uit beperkingen is. Ook de vraag hoe het met zijn cliënt gaat, wil hij niet beantwoorden. „Dat kan ik wel, maar doe ik niet.”

Vrij

Salar en zijn broer Sasan komen vrijdag hoogstwaarschijnlijk voorlopig op vrije voeten. De inwoners van het Zeeuwse dorp Aardenburg blijven wel verdachte in de fraudezaak die tegen ze loopt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie tegen De Telegraaf.

„Vrijdag is de wettelijke termijn om ze vast te houden verstreken”, zegt een woordvoerder van het OM Zeeland-West-Brabant. Dat gaat om 90 uur. Alleen als er sprake is van heel zwaarwegende redenen kan die termijn worden verlengd. Dan moet er toestemming worden verleend door de rechter-commissaris. „Maar dat lijkt niet nodig. We gaan er dus vanuit dat ze voorlopig vrijkomen.”

Fraude

De broers blijven wel verdachte in het onderzoek. Ze worden verdacht van fraude, onder andere witwassen. Bij Salar en Sasan Azimi, die meededen aan het populaire SBS-programma Steenrijk Straatarm, werden bij de inval in hun woonkasteel en hotel De Elderschans dat ze bezitten, tal van gegevensdragers in beslag genomen.

Er zijn in verband met de zaak nog acht andere verdachten gehoord de voorbije dagen. „Maar deze personen zitten niet vast”, zegt de zegsman.