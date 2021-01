’Enorme schade’ na opstand in Nieuw-Zeelandse gevangenis Waikeria

De opstand begon op 29 december toen gevangenen meerdere brandjes hadden gesticht in de binnenplaats. Gedetineerden bezetten vervolgens de zogeheten ’top jail’, een oud deel van het complex, staken andere gebouwen in brand en installeerden zich op het dak, liet de Dienst Justitiële Inrichtingen van Nieuw-Zeeland weten. In de zes dagen dat de bezetting duurde, zorgde de groep voor „enorme schade aan het complex.”

De gevangenen protesteerden volgens het parlementslid Rawiri Waititi over de slechte omstandigheden in de gevangenis. „Ze waren klaar om naar beneden te komen. Natuurlijk zijn ze moe en hebben ze honger maar ze zijn nog steeds heel vastberaden in hun eis voor verandering”, zei hij.

Het ministerie vestigde de aandacht echter vooral op de vernielingen. „Terwijl de groep zegt dat ze demonstreren tegen de slechte omstandigheden in de gevangenis en niet uit waren op rellen, waren hun acties duidelijk gewelddadig.”

In het gehele gevangeniscomplex verblijven normaal zo’n 750 gedetineerden. Andere gevangenen in het oude deel van de gevangenis zijn overgebracht naar andere verblijven.