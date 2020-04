’Den Haag werkt aan flexibiliseren lockdown’

Dat blijkt uit een gelekt verslag van overleg van topambtenaren waar RTL Nieuws over beschikt. Ministeries zouden protocollen ontwikkelen om te zorgen dat er in sectoren weer veilig gewerkt kan worden. Scholen en kinderopvang krijgen de hoogste prioriteit. Daarna is het ’goed denkbaar’ dat restaurants, bioscopen en sportscholen geleidelijk geopend kunnen worden.

Bronnen bevestigen aan De Telegraaf dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een manier om de ’1,5 meter-samenleving’ in te richten. Eerder kwam er voor supermarkten en gewone winkels al een protocol, het ziet er naar uit dat dit opvolging krijgen in andere sectoren.

De huidige ’intelligente lockdown’ duurt tot in ieder geval 28 april. Premier Rutte heeft al benadrukt dat het nog niet zeker is of de maatregelen na die datum kunnen worden afgeschaald. Dat hangt af van de medische situatie in Nederland en het verspreidingsrisico van het coronavirus.