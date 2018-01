Politie zoekt man in vrouwenkleren

Hij vertrok woensdagmorgen uit zorginstelling Willem van den Bergh.

In het Burgernet-bericht staat dat het gaat om een blanke man met een geestelijke handicap. Hij heeft geen gebit in en draagt een zwarte tas met speelgoed bij zich. Mogelijk draagt hij vrouwenkleren of een helm, zo schrijft Bollenstreekomroep.

Een politieheli en honden assisteren bij de zoektocht.