Nederlands ambassadepersoneel blijft voorlopig in Kabul

Als het zover komt dat Kabul in handen valt van de Taliban, is het niet mogelijk om de ambassade open te houden, erkent Kaag. Dat scenario is niet ondenkbaar: de radicaal-islamitische organisatie wint met de dag meer aan terrein. Tarin Kowt, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan, is naar verluidt vrijdag ten prooi gevallen aan de Taliban. Ook Kamp Holland, waar Nederlandse militairen van 2006 tot 2010 verbleven, is nu in handen van de jihadisten.

Eerder deze week maakten de Britten en Amerikanen bekend militairen naar Afghanistan te sturen om hun ambassadepersoneel te evacueren. Het Nederlandse ambassadepersoneel is nodig om de asielaanvragen van de Afghaanse tolken en ander lokaal personeel af te handelen, aldus Bijleveld vrijdag.

Volgens haar gaat het nog om enkele tientallen aanvragen. ,,We doen ons best om ze hiernaartoe te halen.’’ Het Nederlandse ambassadepersoneel wordt beveiligd door ‘eigen mensen’ maar ook in samenwerking met andere landen, zegt de minister. Om veiligheidsredenen willen zij en Kaag daar verder niet al te veel over kwijt.

De kans dat Nederland opnieuw militairen naar Afghanistan stuurt, is nihil. Volgens Bijleveld heb je daarvoor de Amerikanen ‘echt nodig’. ,,Het vertrek van de internationale troepen was het gevolg van een afspraak met de Taliban. Wel geldt dat we de Afghanen een alternatief hebben laten zien, we hebben het leger en politie opgeleid. Het is nu aan Afghanistan zelf. Ik heb eerder gezegd: er is geen militaire oplossing voor Afghanistan, het moet langs de politieke weg.”

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer drong er eerder op aan dat het kabinet haast moet maken met het invliegen van Afghaanse tolken die werkzaam waren voor Defensie. Daarnaast wil een kleiner deel van de partijen – SP, D66, PvdA, CU en Denk – dat ook andere Afghanen die Nederlandse troepen hebben ondersteund naar ons land moeten kunnen komen.