Amsterdam - Het heeft vijf jaar geduurd, maar dinsdag is het eindelijk zover. Nederland wordt weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen. Vanuit Wenen rijdt dan om 10.43 uur de Nightjet station Amsterdam CS binnen en er wordt weer dagelijks via Duitsland in veertien uur naar de Oostenrijkse hoofdstad gereden.