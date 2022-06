Drie jongeren met nepvuurwapen aangehouden in trein in Den Haag

Buitenland

’Agenten durfden gewapende aanval op schutter basisschool in Texas niet aan’

Twee Amerikaanse agenten uit het politiekorps van Uvalde worden ervan beschuldigd niet ingegrepen te hebben bij de schietpartij in mei op een basisschool in Texas. Ze hadden de 18-jarige Salvador Ramos nog voor hij het schoolgebouw inging volgens The New York Times tegen kunnen houden.