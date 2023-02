Natuurgeweld teistert Nieuw-Zeeland: kort na cycloon nu zware aardbeving

Een cyloon zorgde de afgelopen dagen voor veel ondergelopen dorpen. Ⓒ AFP

WELLINGTON - De verwoestende cycloon Gabrielle is nog maar amper overgetrokken of Nieuw-Zeeland is alweer opgeschrikt door nieuw natuurgeweld. Een aardbeving met een kracht van 6.2 werd woensdag waargenomen in de buurt van hoofdstad Wellington. Over eventuele slachtoffers of schade is nog niets bekend.