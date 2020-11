Aftreden schoonzoon Erdogan schokt Turkije

Ooit was de voormalige minister van zowel Buitenlandse Zaken als Economische Zaken Ali Babacan een rijzende ster binnen partij AKP van Erdogan. Maar vorig jaar juli is Babacan uit de partij gestapt en heeft een nieuwe partij opgericht. Ook Ahmet Davutoglu, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en ex-premier, was ooit een belangrijk kopstuk in de partij, maar werd door Erdogan op een zijspoor gezet en heeft in december vorig jaar een eigen partij opgericht.

Maar dat nota bene de eigen schoonzoon van Erdogan, partijgenoot Berat Albayrak, afgelopen zondag als minister van Financiën is opgestapt, is wat anders. De 42-jarige Albayrak werd lang beschouwd als de gedoodverfde opvolger van zijn schoonvader. Erdogan heeft hem flink geholpen aan een carrière binnen de partij. De voormalige zakenman was in 2004 getrouwd met Erdogans oudste dochter Esra. Albayrak kwam in 2015 in het parlement en werd later in het jaar minister van Energie en vervolgens twee jaar geleden minister van Financiën.

Maar Albayrak had ook vijanden binnen de AKP. Het kelderen van de Turkse lira versterkte de kritiek. Erdogan had net de gouverneur van de Centrale Bank vervangen door iemand die hele andere opvattingen heeft over de economie dan Albayrak. Albayrak werd dus gepasseerd en meldde via Instagram dat hij opstapte om gezondheidsredenen. Maar ook schreef hij dat er moeilijke tijden waren „waarin goed en slecht door elkaar lopen en waarin het moeilijk is om het verschil te zien tussen waarheid en leugens.”

President Erdogan legde dinsdag een krans bij het mausoleum van Kemal Ataturk. Ⓒ AFP

De Turkse media, vaak sterk verbonden aan Erdogan, bleven aanvankelijk stil. Pas na meer dan een etmaal kwam de bevestiging dat het ontslag door Erdogan is geaccepteerd. Albayraks vertrek wordt als een aardbeving binnen de Turkse regering gevoeld.