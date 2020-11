Taakstraf voor coronaspuger rellen Maastricht

Ⓒ ANP/HH

MAASTRICHT - De rechtbank in Maastricht heeft woensdag een 19-jarige man veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur en jeugddetentie van vier weken voorwaardelijk. De man had een agent bespuugd tijdens rellen in de Maastrichtse binnenstad, afgelopen zondag. Hij werd woensdag tijdens een snelrechtprocedure voorgeleid. Het Openbaar Ministerie noemde de man een coronaspuger.