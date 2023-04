Rijdt de Lelylijn, de ’droom van het noorden’, straks door naar Kopenhagen?

Eerder hebben de EU-lidstaten het sein op groen gezet om de toekomstige spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen toe te voegen aan het Trans-Europese Netwerk (TEN-T).

Het Europees Parlement en de lidstaten gaan dit voorjaar onderhandelen over de uitbreiding van het TEN-T. Voor Nederland is het goed nieuws dat beide partijen met onze Lelylijn naar de onderhandelingstafel gaan.

Er zitten wel kleine verschillen in de ambities voor het traject waar met name Noord-Nederland al jaren van droomt. De lidstaten willen de Nederlandse spoorverbinding opnemen in het zogenoemde uitgebreide netwerk. De Europese potjes voor dit soort projecten zijn kleiner dan voor grensoverschrijdende verbindingen en moeten uiterlijk in 2050 gerealiseerd zijn.

CDA- Europarlementariër Berendsen heeft samen met collega’s van VVD en PvdA geknokt om voldoende politieke steun binnen te harken om het traject uit te breiden naar de Duitse stad Bremen.

Europese financiële steun

Als het Europarlement dit bij de onderhandelingen binnensleept moet de Lelylijn er al in 2040 liggen en kan Nederland nog veel meer Europese financiële steun krijgen. Bovendien wordt dan misschien de droom van veel treinfanaten werkelijkheid: een snellere verbinding tussen Amsterdam en Kopenhagen.

Berendsen benadrukt vooral het belang voor Noord-Nederland en de grensregio’s. „Dit is goed voor ondernemers en inwoners”, zegt de volksvertegenwoordiger. „We moeten niet de focus leggen op de vraag of een lijn rendabel is, maar veel meer kijken naar het belang van de regio. En dat mag geld kosten.”

Duur

Dat de aanleg van de Lelylijn veel geld gaat kosten staat vast. Eerdere inschattingen gingen uit van een bedrag tussen zes en negen miljard euro. Maar die verwachtingen stammen nog uit de tijd van voor de gigantische prijsstijgingen in de bouw. Het kabinet heeft tot nu toe 3 miljard euro uitgetrokken.

Nederland is bovendien nog volop met Duitsland in gesprek over de spoorlijn van Groningen naar Bremen. De druk van het Europarlement kan daarbij een mooi steuntje in de rug zijn, zo klinkt het in Den Haag.

Het Europarlement wil verder de lijnen Zwolle-Münster en Emmen-Rheine toevoegen aan het TEN-T. De EU-lidstaten hebben deze trajecten niet opgenomen in hun wensenlijstje.