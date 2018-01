50Plus optimistisch over referendum 'aflosboete'

De partij stelt woensdag dat er inmiddels meer dan 8000 handtekeningen zijn binnengehaald. Hoeveel er daarbovenop nog bij de Kiesraad zijn binnengekomen, is onbekend.

50Plus is in ieder geval optimistisch gestemd dat voor de deadline van vrijdag de benodigde 10.000 handtekeningen binnen zijn om te kunnen doorgaan voor de tweede fase.

Onbetrouwbare overheid

Vervolgens moeten er namelijk binnen zes weken in totaal 300.000 krabbels worden verzameld voor het houden van een raadgevend referendum. Via stopaflosboete.nl legt 50Plus uit dat het geleidelijk afschaffen van de wet Hillen, waarmee een belastingvoordeel voor huizenbezitters verdwijnt, in hun ogen ’een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid’ is.

Donderdag zal 50Plus naar een dependance van de Belastingdienst in Heerlen afreizen om de handtekeningen aan de Kiesraad te overhandigen.