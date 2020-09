Tot donderdagmiddag geen treinen tussen Amsterdam en Amersfoort

De schade aan de bovenleiding is groot en is verspreid over meer dan een kilometer spoor. „Spoorwerkers werken met man en macht om te zorgen dat de treinen tussen Amersfoort en Amsterdam zo snel mogelijk weer kunnen rijden”, aldus ProRail.

Uren vast

Door de schade aan de bovenleiding hebben ongeveer honderd reizigers enkele uren vastgezeten in een trein tussen Amersfoort en Amsterdam. De trein was rond 18.00 uur gestrand in de polder. Pas rond 20.50 uur konden de passagiers in een vervangende trein stappen.