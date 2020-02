Doodrijder Fleur (19) na weigering celstraf opgepakt in Loosdrecht

De aanhouding wordt door bronnen binnen de politie bevestigd aan De Telegraaf. De politie meldt alleen de arrestatie van een 57-jarige man en kan omwille van de privacy niet ingaan op de identiteit.

Van W. had nog een straf van 1095 dagen hechtenis uitstaan. De man is in 2019 door het hof in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar cel. De Loosdrechter was volgens de rechter verantwoordelijk voor het veroorzaken van het fatale auto-ongeluk. Bij die botsing kwam de 19-jarig Fleur om het leven.

Vader Walter en zoon Casper van W. in de rechtbank. Ⓒ PETRA URBAN

Vader en zoon reden op de avond van 16 maart 2016 met duizelingwekkende snelheid achter elkaar aan over de smalle Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Op de laatste 130 meter voor het ongeluk werden snelheden bereikt van 150 à 183 kilometer per uur. Kapster Fleur had het haar geknipt van een vriend, en kwam vanaf de uitrit van een chaletpark de dijk op. De Porsche moet voor haar uit het niets zijn opgedoemd.

Toch was er volgens het hof te weinig bewijs voor een straatrace. Hoewel Van W. drank op had en snel en „zeer onvoorzichtig” reed, kan volgens het hof in juridische zin ook niet worden gesproken van roekeloos rijden, de zwaarste vorm van schuld bij verkeersdelicten. Van W. is in het verleden vaker veroordeeld voor rijden onder invloed.