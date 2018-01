Nieuwe rage Chinese jeugd: aan katten ruiken

De katbesnuffelaars ’begraven hun gezicht in de donzige kattenlichamen en inhaleren vervolgens diep, terwijl de buik van het beest geknuffeld wordt’. Zo doet Zhou Shuaibo niet anders bij zijn rode kater Tabby. „Als een ervaren katbesnuffelaar kan ik zeggen dat als ik dit niet doe, ik mij echt vreselijk voel. Ik heb een serieuze katobsessie.”

Dat de ’oudere’ jeugd in Zhihu katten heeft, is niet heel verwonderlijk. Het is een ’way of living’ in China, de alleenstaanden in de grote stad proberen zo het ’ongetrouwde en single-leven’ in te vullen.

Cloud cats

Du Fang is ook zo’n persoon. Hij geeft veel geld uit aan zijn kat. „Mijn kat eet elke dag zalm en vitaminen. Maakt mij niet uit hoeveel het kost. Ik wil dat mijn kat gelukkig is.”

Hij vervolgt tegenover ECNS. „Mijn kat heeft thuis een bijzondere status.” Hij blijkt niet de enige te zijn in die regio. Het online fenomeen ’cloud cats’ is een bekend begrip in China. Kattenliefhebbers checken de ganse dag social media voor foto’s van de harige beestjes. De passie hiervoor neemt regelmatig obsessieve vormen aan: want menigeen beschouwt een Instagram-kat als die van zichzelf.