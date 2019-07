’Uitlevering Taghi mogelijk’

Van onze verslaggevers

Dat zegt woordvoerder Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie. Gisteren onthulde deze krant dat politie en justitie er vanuit gaan dat de van een forse reeks liquidaties verdachte Taghi zich schuilhoudt in Dubai. „Er is eerder een verdachte aan Nederland uitgeleverd. En bovendien worden vaker verdachten uitgeleverd uit landen waarmee we geen uitleveringsverdrag hebben. Wij voorzien op voorhand geen problemen”, aldus De Bruin.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil niet op de kwestie reageren. Hij laat dat in deze fase over aan het Openbaar Ministerie, laat zijn woordvoerder weten.

Dubai is geliefd bij criminelen vanwege het ontbreken van een uitleveringsverdrag en de mogelijkheid om er makkelijk geld wit te wassen. Ook hebben criminelen er vanwege de veiligheid in het land en de zware straffen, weinig te duchten van criminele opponenten. Taghi wordt al ruim anderhalf jaar internationaal gezocht door Nederland en Marokko. Justitie hier verdenkt hem van het leidinggeven aan een criminele organisatie die achter zeker elf moorden en pogingen daartoe zou zitten. Marokko zoekt hem voor een liquidatie in Marrakesh.

